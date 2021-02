Roxane van Iperen spreekt op 4 mei

Amsterdam

Schrijfster Roxane van Iperen (1976) houdt op 4 mei de voordracht tijdens de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk, voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheid op de Dam in Amsterdam. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vroeg Van Iperen, nadat schrijver Abdelkader Benali zich had teruggetrokken als spreker. Dat deed hij vanwege ophef die was ontstaan over uitspraken die hij meer dan tien jaar geleden deed over Joden. Van Iperen schreef in 2018 't Hooge Nest - over de Joodse zussen Janny en Lien Brilleslijper, die tijdens de Tweede Wereldoorlog vele Joodse onderduikers verborgen in het huis waar zij woonden: ’t Hooge Nest in Naarden. <