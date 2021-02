Vroeg opereren goed bij spina bifida

Bij kinderen met spina bifida (‘open ruggetje’) sluit de wervelkolom niet goed voor de geboorte. Door invloeden uit de omgeving raken zenuwen beschadigd. Dit zorgt voor verlamming van spieren en bijvoorbeeld verlies van controle over de blaas. In 2011 lieten artsen zien dat een operatie ervoor zorgt dat de zenuwen en spieren van deze kinderen beter functioneren, één tot 2,5 jaar na de geboorte. Bij die operatie wordt de wervelkolom in de baarmoeder afgesloten, in plaats van na de geboorte. Een nieuwe analyse laat zien dat de positieve effecten ook na tien jaar nog zichtbaar zijn.

Na publicatie van de eerste resultaten was er enige twijfel of de behandeling in de baarmoeder wel een blijvend effect zou hebben. Van de 183 kinderen uit dat eerste onderzoek zijn er nu 154 opnieuw bekeken. De kinderen die in de baarmoeder waren geopereerd, konden gemiddeld beter voor zichzelf zorgen dan leeftijdsgenoten die pas na de geboorte waren behandeld, bijvoorbeeld als het gaat om zelf eten met een vork, tandenpoetsen of zichzelf wassen. Ook liepen ze beter en waren ze vaker in staat zelf een trap op en af te lopen. Die mobiliteit is belangrijk om sociale contacten te onderhouden, zeggen de onderzoekers.

