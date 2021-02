Verlaten straten, de stilte van het platteland die opeens de stad opslokt. En dan toch een schim - een eenzame fietser, een voetspoor in de sneeuw. Rinke Verkerk en fotograaf Thijs Heslenfeld spoorden ze op: nachtvlinders die de avondklok trotseren. Met soms ontroerende verhalen. Ontboezemingen over eenzaamheid en vervreemding. Maar ook angst om te worden herkend, beboet of ontslagen.

01.23 Carolien (37): ik voelde hoe ik mezelf ben kwijtgeraakt

'Ik heb me vanaf het begin van corona aan alle maatregelen gehouden. Lockdowns, thuisblijven, mondkapjes, afstand houden. Maar vanmiddag was ik bij mijn beste vrienden. We zijn heel hecht, deden voor corona alles samen. Feestjes. Verjaardagen. Festivals. Dat is al bijna een jaar voorbij maar één vriendin gaat trouwen en we wilden gewoon samen iets voor haar organiseren. We dronken een wijntje, nog één, van het één kwam het ander en om 20.35 moest ik eigenlijk naar huis. Maar ik voelde: nee. Ik wil gewoon weer eens samen dansen in de kamer en nergens aan denken. Laat alles maar even. Ik blijf, en ik zie het wel. Het is heel gek: Ik heb dit jaar niet bewust als heel heftig ervaren. Je zet gewoon een knop om want je wilt helpen en je doet je best. Ik heb oprecht nog nooit een regel overtreden. Tot ik vanavond voor het eerst weer bij elkaar was met mijn vriendengroep. Ik voelde hoe ik mezelf ben kwijtgeraakt door alle maatregelen. En hoe hard ik deze avond nodig had. Maar wil je me alsjeblieft ècht onherkenbaar op de foto zetten? Want als ze zien dat ik na de avondklok buiten fiets ben ik misschien wel mijn baan kwijt.'

02.04 Jan (33): normale dingen mis ik het meest

'Ik kom net terug van het station. Daar staat een handig bankje waar ik graag fitness-oefeningen op doe. Ook tijdens de avondklok, ja. Ik heb me de sinds de komst van het virus verbaasd hoe gemakkelijk mensen zich hun vrijheid laten ontnemen. Het virus is echt, en voor sommige mensen ook schadelijk. Maar ik heb voor mezelf onderzoek gedaan en ik begrijp niet waarom er zulke heftige maatregelen worden genomen. Voor mij is de verhouding zoek. Aan het begin, toen een mondkapje niet verplicht maar geadviseerd werd, was ik met mijn vader in de Bijenkorf. Er kwamen direct twee beveiligers op ons af: Waarom droegen wij geen mondkapje? Mijn vader wilde gewoon even met ze praten. En ook vragen, weet je wel; waarom zij het wel zomaar wilden dragen. Ze werden meteen boos, begonnen over afstand houden … Ik vind het allemaal erg benauwd en ben nog meer teleurgesteld geraakt in onze politici en onze overheid sinds corona. Zelf doe ik alles tijdens corona precies zoals ervoor. Behalve in de supermarkt, want als ik daar geen mondkapje draag, kom ik niet aan mijn boodschappen. En verder wordt het ook wel moeilijker. Want naar de winkel gaan, of even koffie drinken op een terras kan ik niet doen. Normale dingen, ja, die mis ik het meest.'

02.57 Eric (30): ik heb mijn bazen zien worstelen met alles

'Ik ben chef-kok en heb voor afhalers gekookt vanavond – ben net klaar met mijn werk. Nou, haha, nèt … ik heb erna nog een drankje gedaan met mijn bazin. Maar eigenlijk is het zo dat ik nu geen chef meer ben maar dat ik vanavond inviel voor een zieke collega. Geen corona gelukkig. In november verloor ik mijn baan bij dit restaurant. Ik werkte er al lang. Mijn bazen hebben dat bedrijf tien jaar geleden opgezet en keihard gewerkt. Ik was één van de eerste werknemers aan wie ze wat dingen overdroegen om zelf meer rust te krijgen. En die eerste lockdown ging het nog wel. Gewoon schouders eronder, creatief zijn. Maar toen konden we eindelijk weer wat doen en moest de horeca opeens weer vroeger sluiten. En daarna kwam de tweede lockdown. Mijn contract is niet verlengd. Ik snap het wel. Als je een bedrijf hebt moet je zwarte cijfers hebben, geen rode, en ik ben in deze sector met mijn leeftijd al een dure werknemer. Ik heb mijn bazen het afgelopen jaar zien worstelen met alles. Gelukkig is er voor mij wel WW en kan ik binnenkort beginnen aan een nieuwe baan als sous-chef. Maar nu zat ik opeens alleen thuis, na jarenlang weken draaien van 40, 50, soms 60 uur en na het werk altijd gezellig borrelen. Opeens ging ik dingen uitstellen. Want het kon ook morgen. Dat ken ik helemaal niet van mezelf. Ik ben uiteindelijk naar mijn huisarts gegaan. Daarvoor moest ik wel even een drempel over. Hij zei: Eric in de 25 jaar dat ik je huisarts ben, kom je nooit dus ik ga je meteen helpen. Ik loop nu bij een psycholoog. Daar was ik niet aan toe gekomen als ik nu nog steeds gewerkt had. Ik denk dat dat op zich goed is. Maar zonder corona was ik nu wel gelukkiger geweest.'

03.41 Joshua (56): in een nacht drie klanten bij de pomp

Tijd voor een tussenstop. Koffie, snacks, dat. Bij het tankstation langs de totaal verlaten A1, afslag Amersfoort Dierenpark, zit Antoine achter het glas van zijn loket. Overal hangen geplastificeerde A4’tjes met de mededeling dat er wegens de maatregelen geen eten en drinken genuttigd mag worden in de shop. En oh, vergeten: dat hier vanwege de ingestelde avondklok tussen 20.45 en 06.00 geen levensmiddelen mogen worden verkocht. Wel kan je naar het toilet en spullen voor de auto kopen. ‘Ik kan je helaas echt niks verkopen’, zegt Joshua. ‘Het is moeilijk om een andere baan te vinden in deze tijd. Achter mij hangt een camera. Als ik straks om zes uur mijn shift afrondt kunnen ze de beelden bekijken en mijn administratie controleren om te zien of ik niks van levensmiddelen verkocht heb. Ja, het is echt lastig. Vooral voor vrachtwagenchauffeurs die ’s nachts even iets willen drinken of eten. Soms staan mensen hier al vanaf half vijf in de rij zodat ze om zes uur iets kunnen kopen.’ Joshua heeft deze nachtdienst drie klanten bij de pomp gehad: alleen maar politie-auto’s. Eén agent kwam zonder mondkapje binnen om te vragen of hij toch niet wat sigaretten kon kopen. Ook hem heeft Joshua beleefd ‘nee’ verkocht.



04.14 Andreas (30): wat denk je, dat ik binnen ga zitten?

Het einde van de avondklok nadert en langs oude gevelhuisjes volgen we voetstappen in de sneeuw. Tussen de rondstuivende vlokken doemt een wandelaar op. Waar komt hij vandaan? ‘Nou, wat denken jullie zelf? Zuipen!’ Maar dat mag toch helemaal niet? ‘Mag niet? Van wie niet?’ Van de avondklok en de overheid. ‘Daar heb ik helemaal niks mee te maken. Niemand vertelt mij wat. Ik doe wat ik wil. En al geven ze me een boete, prima, kom maar, ik verscheur hem. Ik betaal niks.’ Waarom was het voor hem belangrijk om buiten de deur te zijn? ‘Luister. Ik werk harder dan jij. Ik sta elke dag met mijn broodkraam op een markt, vandaag in Den Haag en ik was dus acht uur vanavond pas thuis. Wat denk je, dat ik ga douchen en dan binnen ga zitten? Ik ben dertig. Natuurlijk niet. Ik verscheur die boete en als ze een deurwaarder sturen dan komt hij maar langs en dan zeg ik: en wat nu?’ Andreas loopt zoals hij praat. Met afgemeten passen koerst hij stuurs de nacht in. Vandaag heeft hij vrij. Daarna is het tijd voor een nieuwe dag op de markt.