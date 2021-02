?Genieten van een dik pak sneeuw

Amersfoort

‘Er ligt vergeving op de daken’, dichtte Guillaume van der Graft al jaren geleden. Uitgerekend zondagmorgen was het op veel plaatsen weer zover, en kon Nederland genieten van een witte wereld. Kerkgang zat er voor de meeste mensen zondag niet in, sneeuwpret wel. Zelfs de politie deed mee: in Gelderland draaide een politieauto even een rondje op een kruispunt, in de racesport een donut genoemd. ‘Het is natuurlijk niet helemaal de bedoeling dat dit gebeurt. Laten we het een gladheidstest noemen’, zei een woordvoerder. Vanuit het hele land doken ludieke beelden op, van langlaufers in de straten van Nijmegen tot winterkampeerders in Drenthe.

De sneeuwlaag was niet overal even dik. Op de meeste plekken lag tussen de 5 en 10 centimeter, in het oosten tot 20 centimeter. In de provincie Limburg waren de verschillen het grootst: in het noorden lag tot 17 centimeter, in Maastricht vrijwel niets. Op een enkele plek in Nederland is een pak sneeuw van 30 centimeter gemeten.

Hoewel het erg lokaal is, is een pak van 30 centimeter voor Nederlandse begrippen volgens Weer.nl wel ‘vrij bijzonder’. ‘Deze eeuw lag er op 11 december 2017 voor het laatst meer sneeuw in ons land’, zegt meteoroloog Reinout van den Born. Dit was in Hoog-Soeren op de Veluwe. Gemiddeld komt het in Nederland eens in de 50 jaar tot 35 centimeter sneeuw of meer.

Hoewel de sneeuw in de natuur prachtige beelden opleverde, was het zondag niet heel druk in de natuurgebieden. Volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer zijn mensen vooral in hun eigen buurt erop uitgegaan. ‘We hebben het idee dat mensen goed hebben geluisterd naar de waarschuwingen van de ANWB en het KNMI om niet de weg op te gaan. Het is ook flink koud. De meeste mensen genieten in de eigen omgeving met het gezin van de sneeuwpret.' <