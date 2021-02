Netanyahu: ‘zuiver antisemitisme’ ICC

Jeruzalem

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) zaterdag via Twitter beschuldigd van ‘zuiver antisemitisme'. Hij deed dat naar aanleiding van de uitspraak dat het ICC rechterlijke bevoegdheid heeft in de bezette Palestijnse gebieden Gaza en de Westelijke Jordaanoever, waaronder Oost-Jeruzalem. Hoofdaanklager Fatou Bensouda wil onderzoeken of daar mogelijk oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Volgens Netanyanu is het een pure vorm van antisemitisme door onderzoek goed te keuren naar ‘volkomen uit de lucht gegrepen oorlogsmisdaden'. <