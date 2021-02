Statiegeld op blik

keihard op de rem trapt en de wetgeving in z’n achteruit gooit, gaan we vanaf 2023 statiegeld betalen voor aluminium blikjes. Dat is geen dag te vroeg. Van alle verpakkingen waarin je fris en bier kunt kopen, is aluminium de ergste. Productie van de grondstof (uit bauxiet, de erts die aluminiumoxide bevat) vergt extreem veel energie. Gelukkig kan aluminium eindeloos omgesmolten en hergebruikt worden – maar dan moet de kringloop wel sluiten. Zolang aluminiumfolie, drankblikjes en chipszakken maar in de afvalverwerking belanden, komt het via steeds geavanceerdere processen van scheiding, zuivering en recycling wel in orde. Maar juist drank uit blik wordt vaak onderweg gedronken. En hoe de mens het in z’n botte hersens haalt is niet te bevatten – het gebeurt: automobilisten kieperen hun lege blik het raam uit.