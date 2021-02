Geen bezorging ochtendkranten, ND.nl maandag voor iedereen vrij toegankelijk

Amersfoort

Volgens de uitgevers DPG en Mediahuis, die voor vrijwel alle dagbladen de distributie verzorgen, is het met het huidige winterweer ‘niet verantwoord om chauffeurs, distributeurs en bezorgers de weg op te sturen’. Dagelijks zijn transporteurs in het holst van de nacht met vrachtwagens en busjes onderweg naar talloze distributiepunten, waar vele duizenden bezorgers de kranten overnemen en de wijken ingaan. Volgens DPG-directeur Gerda van der Poel, verantwoordelijk voor het bezorgbedrijf, lieten verschillende vervoersbedrijven in de loop van zondag weten dat ze hun chauffeurs niet de weg op willen sturen. Bovendien zijn de laatste keer dat met ‘code rood’ toch bezorgers op pad gingen ‘te veel nare ongelukken’ gebeurd.

De uitgever van het Nederlands Dagblad respecteert het besluit van de distributeurs, maar noemt dit wel ‘heel vervelend’. ‘Natuurlijk hebben we er begrip voor’, zegt directeur-uitgever Rinder Sekeris. ‘Maar tegelijk moeten we zeer veel mensen die gewend zijn elke dag het nieuws van de mat te rapen nu teleurstellen.’ Hij noemt de situatie uniek: ‘Bij mijn weten is het niet eerder gebeurd dat de krant én niet gedrukt, én niet bezorgd wordt’. Over de bezorging van de dinsdagkrant wordt nog nader overlegd, aldus Sekeris.

Abonnees die het Nederlands Dagblad digitaal willen lezen, klikken hier. De website nd.nl is tijdelijk vrij toegankelijk, er is geen inlog nodig.