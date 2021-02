Slecht zicht, snijdende kou en sneeuwduinen: zondag code rood

Zo zag het er in 2010 uit na een sneeuwstorm. De foto werd genomen in Kinderdijk.

Den Haag

Het is de eerste keer sinds negen jaar dat het KNMI voor het hele land code rood uitroept. De laatste keer was op 13 februari 2012, toen vanwege ijzel en ijsregen. De kleurcode rood, het zwaarste weeralarm van het KNMI, staat voor een (naderende) weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn’, aldus het KNMI.

Door de stevige oostenwind is er sprake van een zogenoemde sneeuwjacht. Hierdoor kunnen er sneeuwduinen ontstaan die voor het verkeer gevaarlijke situaties opleveren. Bovendien is het zicht in de sneeuw slecht, mogelijk minder dan 500 meter, en is het voor het gevoel snijdend koud.

Het begint zaterdagavond rond 19 uur met sneeuwen, met uitzondering van het noorden. Da..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .