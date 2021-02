Kiezers en kabinetten: Pacifisten zoeken onderdak

Kiezers en kabinetten is een serie over markante mensen en momenten uit de geschiedenis van de Tweede Kamerverkiezingen en kabinetsformaties. Aflevering 6: pacifisten in het parlement.

In de jaren vijftig werden er driemaal verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden, in 1952, 1956 en 1959. Eenmaal lukte het een nieuwe partij in de Kamer te komen. Dat gebeurde bij de verkiezingen van 1959, toen de PSP, de Pacifistisch Socialistische Partij, twee zetels verwierf. In de jaren vijftig was dat een gebeurtenis. De slogan van de PSP, ‘Socialisme zonder atoombom’, werd een begrip.

De PSP was meer dan dertig jaar vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, tot 1989, waarna ze opging in GroenLinks. De partij is vooral bekend geworden door haar radicale standpunten, tegen de monarchie en tegen het leger, en door een onzedelijke verkiezingsposter uit 1972. Eerder dan de meeste partijen maakte de PSP zich druk over de milieuvervuiling. Ver..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .