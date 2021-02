Gekte in handel winterspullen

Almere

Vanuit zijn kantoor in de Viking Schaatsenfabriek in Almere ziet Jaap Havekotte jr. de aanstaande ijspret al voor zich. De verwachte inval van de winter legt de ziel van de Nederlander bloot, zegt de 73-jarige zoon van Jaap Havekotte sr., met Co Lassche de uitvinder van de Viking-schaats. ‘Nederland is en blijft een schaatsland. Coronavirus of niet, we laten ons niet tegenhouden als er ijs ligt.’

De berichten over het naderende koudefront hebben Nederland in een staat van euforie gebracht. De schaatsen en sleetjes zijn niet aan te slepen. De website van Schaatsenshop Nederland was tijdelijk overbelast. Bol.com verkocht elf keer zoveel sledes, tien keer zoveel sneeuwgripzolen en zes keer zoveel snowboots als vorige week. ..

