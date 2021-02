De openbaarvervoersbedrijven krijgen nog eens 370 miljoen euro erbij om tijdens de coronacrisis tot en met september te kunnen blijven rijden. Het geld komt boven op de 740 miljoen euro die al beschikbaar was gesteld voor de eerste helft van 2021, meldde staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) vrijdag. <

Minister dwingt Utrecht niet tot bouw in polder

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) is niet van plan de gemeente Utrecht te dwingen woningen te bouwen in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Volgens Ollongren zou het 3 tot 4 miljard euro kosten en dat geld is er nu niet. Het is aan een volgend kabinet om over zo’n uitgave te besluiten, vindt ze. <

Onderzoek naar afdeling contraterrorisme politie

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat een ‘oriënterend onderzoek’ doen naar mogelijke misstanden bij het onderdeel van de politie dat zich bezighoudt met het verzamelen van informatie over contraterrorisme, extremisme en radicalisering. Over dit informatieknooppunt CTER zijn signalen binnengekomen van onder meer een ‘onprofessionele werkwijze', meldt de inspectie. <

Golden Earring stopt door ziekte Kooymans

Golden Earring stopt ermee. De band houdt ermee op vanwege de ziekte van gitarist en oprichter George Kooymans (72). 'De bandleden gaan onafhankelijk van elkaar wel verder', zegt manager Rob Gerritsen tegen het ANP. Vrijdag werd bekend dat Kooymans lijdt aan de zenuw- en spierziekte ALS en daardoor niet meer kan optreden. <

Onderzoek naar hulp aan Syrische rebellen

Een onafhankelijke commissie gaat onderzoek doen naar de Nederlandse hulp aan rebellengroepen in Syrië. Het demissionaire kabinet gaat deze wens van de Tweede Kamer uitvoeren, heeft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) laten weten. ‘Het is aan de commissie om de duur en reikwijdte van het onderzoek te bepalen', aldus de minister. De commissie krijgt toegang tot staatsgeheime informatie. <

Rechtbank stelt Marengoproces uit

De inhoudelijke behandeling van het liquidatieproces Marengo wordt ten minste een paar weken uitgesteld. Vanwege de huidige coronacrisis vindt de rechtbank Amsterdam het niet verantwoord om zo’n groot proces, met veel betrokkenen, nu door te laten gaan. De eerste zitting was gepland op 15 februari in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. <

Vier jaar cel voor gewelddadige gijzeling

Twee mannen uit Almelo moeten vier jaar de gevangenis in omdat ze in mei 2019 een man een nacht lang hebben gegijzeld en ernstig hebben mishandeld. De rechtbank in Almelo deed vrijdag uitspraak in de zaak. Twee weken geleden had het Openbaar Ministerie (OM) tegen elk zes jaar celstraf geëist. Volgens de rechters staat vast dat het duo, beiden 34 jaar, het slachtoffer in de woning van een van hen heeft vastgebonden en urenlang heeft gemarteld. <

'Verstekeling vliegtuig was Keniaanse jongen'

De verstekeling die donderdagmiddag werd aangetroffen in een wielkast van een vliegtuig op het vliegveld van Maastricht, is vermoedelijk een 16-jarige Keniaanse jongen. Hij ligt nog in het ziekenhuis, maar maakt het redelijk goed volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. De jongen zat verstopt in het landingsgestel van een vliegtuig dat van Londen naar Maastricht Aachen Airport vloog. <

Secretaresse kamp Stutthof aangeklaagd

Duitse aanklagers hebben een voormalige secretaresse van het naziconcentratiekamp Stutthof nabij het Poolse Gdansk beschuldigd van medeplichtigheid aan de moord op 10.000 mensen. Ze heeft volgens de aanklagers geholpen met het systematisch vermoorden van Joden, Polen en Sovjetsoldaten. Ze werkte er van juni 1943 tot april 1945. <

Hotelquarantaine vereist in Groot-Brittannië

Reizigers uit gebieden met coronamutaties moeten in Groot-Brittannië vanaf 15 februari verplicht tien dagen in quarantaine in een hotel. Het verblijf in de aangewezen hotels wordt gecontroleerd. De reizigers moeten zelf opdraaien voor de kosten. De overheid hoopt dat hotels bij luchthavens bedden beschikbaar stellen. <

Britse verkiezingen in mei gaan door

Inwoners van Engeland en Wales kunnen in mei gewoon naar de stembus, ondanks de coronapandemie. De regering heeft wel extra maatregelen aangekondigd om te zorgen dat de lokale verkiezingen veilig verlopen. Zo moeten kiezers dit keer een eigen pen meenemen naar het stemhokje, berichten Britse media. Ook het dragen van mondkapjes in stembureaus is verplicht. <

Duitsland blij met uitstel vertrek militairen VS

De Duitse regering heeft opgelucht gereageerd op het opschorten van een massale terugtrekking van Amerikaanse militairen. Het plan van president Donald Trump werd kort na het aantreden van zijn opvolger Joe Biden tegengehouden en wordt nu opnieuw bekeken. Berlijn reageerde positief op dat besluit. Een woordvoerder benadrukte dat de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in het belang is van beide landen. <

Virginia stemt in met afschaffing doodstraf

Het Huis van Afgevaardigden van de Amerikaanse staat Virginia heeft vrijdag ingestemd met het wetsvoorstel de doodstraf af te schaffen. Dat besluit gaat nu naar gouverneur Ralph Northam die naar wordt aangenomen de nieuwe wet met zijn handtekening zal bekrachtigen. Virginia is daarmee de eerste zuidelijke staat die een eind maakt aan de zwaarste sanctie uit het Amerikaanse recht. <

Turkije pakt tientallen betogers op na protesten

Turkije heeft 65 mensen opgepakt die meededen aan protesten op universiteiten. Demonstreren en grote bijeenkomsten zijn verboden vanwege de coronaregels. In totaal zijn al 600 mensen opgepakt sinds het begin van de protesten op 4 januari. De meeste mensen zijn vrijgelaten. De protesten begonnen op de Bogazici Universiteit in Istanbul, waar studenten en professoren demonstreerden tegen de aanstelling van een rector door president Erdogan. <

Zuid-Sudanese politici massaal uit hotels gezet

Honderden politici, generaals en andere topfiguren zijn hotels uitgezet in Zuid-Sudan. Daar bivakkeerden ze jarenlang tijdens het vredesproces. Dat leidde tot omgerekend 40 miljoen euro aan onbetaalde rekeningen, klaagde een brancheorganisatie van hoteluitbaters. In de hotels in Juba verbleven naar schatting zo’n driehonderd politici en topmilitairen. Die zouden daar soms zo’n drie of vier jaar hebben doorgebracht. <

Miljardair Bloomberg weer klimaatgezant

De topman van de Verenigde Naties heeft miljardair Michael Bloomberg weer benoemd tot klimaatgezant. Hij moet zich gaan inzetten voor ambitieuzer klimaatbeleid in aanloop naar een internationale klimaattop in november. De voormalige burgemeester van New York heeft al ervaring als klimaatgezant. Hij vervulde die rol ook al in 2018 en 2019. <

Justitie VS laat Ford-onderzoek zitten

Ford hoeft niet meer te vrezen voor straffen vanwege eerdere onrechtmatigheden met emissietesten. Justitie in de Verenigde Staten heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de emissietesten afgeblazen. De California Air Resources Board beëindigde ook zijn onderzoek. De kwestie werd door Ford zelf in 2019 aan het licht gebracht. De onderzoeken naar Ford begonnen nadat werknemers problemen hadden ontdekt met tests rondom brandstofverbruik. <

Sound of Music-acteur Plummer overleden

Een van de hoofdrolspelers uit de bekende musicalfilm The Sound of Music, Christopher Plummer, is op 91-jarige leeftijd overleden. De Canadese acteur vertolkte in die kaskraker uit 1965 kapitein Von Trapp, de tegenspeler van hoofdrolspeelster Julie Andrews. Plummer was in 2012 de oudste acteur die een Oscar won. Hij kreeg de prijs voor beste mannelijke bijrol in Beginners. <

Essent doet Belgische tak van de hand

Energiebedrijf Essent verkoopt zijn Belgische divisie aan het Belgische energieconcern Luminus. Dat maakten de bedrijven bekend zonder daarbij financiële details te verstrekken. Reden voor de verkoop is onder andere de complexe regelgeving in combinatie met sterke concurrentie op de Belgische markt. Essent België neemt in België de vijfde plaats in als het gaat om marktaandeel. <

Duitsland blijft pijplijn Nord Stream 2 steunen

Duitsland blijft ‘vooralsnog’ staan achter de aanleg van pijpleiding Nord Stream 2, die van Rusland naar Duitsland loopt. Dat zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die eerder de uitzetting van Zweedse, Duitse en Poolse diplomaten door Rusland veroordeelde. Rusland beschuldigde de diplomaten deelgenomen te hebben aan illegale protesten in januari rond de arrestatie van Aleksej Navalny. <

Philips krijgt ongelijk in patentconflict

Philips heeft een tik te verwerken gekregen in een patentconflict met het Amerikaanse navigatiebedrijf Garmin en Googles smartwatch-producent Fitbit. Het International Trade Centre (ITC) heeft de eerdere beschuldigingen van Philips, die meende dat de Amerikanen patenten van Philips braken, ongegrond verklaard. Andere patentzaken tegen Garmin en Fitbit lopen nog. <

Recordboete mijnbouwer om vervuiling noordpool

De Russische mijnbouwonderneming MMC Norilsk Nickel moet een schadevergoeding van 146 miljard roebel, omgerekend dik 1,6 miljard dollar, betalen. Het bedrijf wordt verantwoordelijk gehouden voor de immense milieuschade nadat bij een lek vorig jaar circa 21.000 ton brandstof in de natuur was weggevloeid. De boete is gelijk aan de eis van de ecologische waakhond van Rusland. In mei vorig jaar was een lek ontstaan in een van de tanks van het bedrijf. <

Medewerkers ASML gaan weer staken

Medewerkers van onder meer chipmachinemaker ASML in Veldhoven leggen dinsdag voor de tweede keer in korte tijd het werk neer. Ook bij andere metaalbedrijven zal er volgende week worden gestaakt, hebben de vakbonden aangekondigd. Hoeveel mensen gaan staken, is nog niet bekend. ASML zegt op basis van eerdere stakingen te verwachten ‘dat er weinig ASML-medewerkers aan mee zullen doen'. <

Yves Rocher sluit alle Nederlandse winkels

Cosmeticabedrijf Yves Rocher sluit zijn Nederlandse winkels en schoonheidssalons. ‘De huurcontracten van onze zeven vestigingen in Nederland verlopen dit jaar, en we zullen ze inderdaad niet verlengen', heeft directeur Julie Rosenkrantz van Yves Rocher Benelux gezegd in een gesprek met RTL Z. ‘In de eerste plaats groeide de winkelomzet al tien jaar niet meer. Bovendien werden de winkels steeds minder bezocht.' <