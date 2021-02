'Juist oordeel hof over ja-ja-sticker'

Amsterdam

Het oordeel van het gerechtshof, dat de gemeente Amsterdam rechtmatig handelde tegenover de verspreiders van ongeadresseerd reclamedrukwerk door de ja-ja-sticker in te voeren, kan in stand blijven. Dat advies gaf de advocaat-generaal vrijdag aan de Hoge Raad. In september 2019 oordeelde het gerechtshof Amsterdam dat de ja-ja-sticker juridisch toelaatbaar is, waarop bedrijven uit de folderbranche in cassatie gingen bij de Hoge Raad. De advocaat-generaal is het eens met het hof, omdat voor het nieuwe systeem ‘een voldoende wettelijke grondslag bestaat en de regeling niet in strijd is met Europees recht of met algemene rechtsbeginselen'. Sinds 1 januari 2018 kunnen Amsterdammers de ja-ja-sticker op hun brievenbus plakken als ze reclamedrukwerk willen ontvangen. Wie geen sticker heeft, krijgt geen ongeadresseerde reclame en huis-aan-huisbladen meer in de bus. <