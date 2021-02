Slob: Achterstanden in het onderwijs zijn niet meer in te lopen

Leerlingen moeten er rekening mee houden dat ze door de coronacrisis blijven zitten. Achterstanden in het onderwijs zijn inmiddels zo groot dat ze niet meer dit jaar zijn in te lopen, zei demissionair-onderwijsminister Slob vrijdag.

Den Haag

Slob noemt het wegwerken van de achterstanden in dit schooljaar ‘niet reëel’. ‘Dat moment is gepasseerd.’ Het is volgens hem belangrijk druk bij scholieren weg te halen. Het belangrijkste is nu dat leerlingen terug naar school gaan en samen kunnen zijn met hun leeftijdsgenoten. Eerder liet Slob al weten dat door corona en afstandsonderwijs het onderwijs veel minder effectief is. ‘Lesstof van dit schooljaar kan doorgeschoven worden naar volgend jaar.’

Voor veel ouders zijn de leerachterstanden nog een ver-van-hun-bed-show, zegt Dorine Wiersma van belangenorganisatie Ouders en Onderwijs. ‘Het schooljaar is nog niet voorbij, het is pas februari.’ Voor ouders is nu vooral belangrijk wat de achterstand betekent in de praktijk. ‘Blijven..

