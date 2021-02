De populariteit van de Ommetje-app van Erik Scherder zegt alles over deze tijd

Ineens is hij razend populair: de Ommetje-app van de Hersenstichting. Hij stimuleert je om elke dag één of meer loopjes te maken – geen topprestatie, gewoon een klein halfuur een straatje om. Het is een nieuwe volkssport die alle omstandigheden, behoeften en emoties van deze tijd in de rug heeft.

In mei vorig jaar hadden we er een stukje over in de krant: in de rubriek over handige telefoon-apps. Hij was toen nog geen twee maanden oud. Kort uitgelegd: je houdt je hoofd fit door dagelijks een of meer wandelingen te maken van minimaal twintig minuten; daar scoor je punten mee; dat stimuleert je de regelmaat erin te houden; door een team te vormen (met de buurt, de familie, het werk, de kerk) maak je er een wedstrijd van. Vorige week was het ommetje ineens trending op sociale media, in kranten en nieuwsrubrieken. En nu is het de meest gedownloade app. Wat zegt dat over deze tijd?

We zijn opgesloten en inactief. Veel normale activiteiten vallen weg door de lockdown. Geen woon-werkverkeer, minder naar de winkel, wekenlang..

