‘Mijn zus liet zich besnijden voor mij’. Nu strijdt Nice Leng’ete tegen meisjesbesnijdenis

Nice Leng’ete (30) wist als achtjarige te ontsnappen aan besnijdenis. Door haar strijd tegen meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken verwierf ze een plekje in de TIME 100, de lijst met honderd invloedrijkste mensen op aarde. Vandaag is de internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking.

Nice Leng'ete: 'De pandemie stelt ons voor een nieuwe uitdaging. Doordat mensen hun inkomsten kwijtraken en de sociale controle minder is, keren vrouwelijke genitale verminking en kindhuwelijken terug.’

Eigenlijk moesten Nice Leng’ete en haar zus Soila allebei besneden worden door de ‘cutter’. Maar Soila liet zich alleen besnijden als haar zusje, toen acht jaar oud, werd gespaard en naar school kon. En dat deed ze. Nice Leng’ete studeerde als enige uit haar dorp door en werd een van ’s werelds bekendste voorvechters van vrouwenrechten. Ze heeft in haar rol als mensenrechtenactivist voor Amref Flying Doctors al 20.000 meisjes van besnijdenis gered. Ze noemt hen haar ‘andere zussen’. ‘Het is een wereldwijd probleem. We hebben de afgelopen jaren veel bereikt, maar zijn er nog lang niet. De pandemie stelt ons voor een nieuwe uitdaging. Doordat mensen hun inkomsten kwijtraken en de social..

