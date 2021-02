Nederland krijgt in 2021 en 2022 in totaal meer dan 52 miljoen euro uit Brussel om boeren te helpen met het herstel na de coronacrisis. Dat meldt landbouwminister Carola Schouten na overleg met haar Europese collega’s. Het gaat om geld uit het Europees Herstelfonds. Zeker 37 procent moet aan milieu- en klimaatdoelen worden besteed. <

beeld anp

Verstekeling gevonden in wielkast vliegtuig

In een wielkast van een vliegtuig is donderdagmiddag op het vliegveld van Maastricht een verstekeling aangetroffen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht met onderkoelingsverschijnselen, meldt Maastricht Aachen Airport (MAA). Het toestel kwam uit Londen. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee is het heel opmerkelijk dat de man de vlucht overleefd heeft. <

Grensbewaking Cariben krijgt 30,5 miljoen

De komende zeven jaar trekt de Nederlandse regering in totaal 30,5 miljoen euro uit voor beter grenstoezicht bij Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Het geld is vooral bedoeld om criminaliteit tegen te gaan. Curaçao en Aruba liggen dicht bij Venezuela en Colombia, waar vandaan geregeld drugs wordt gesmokkeld naar de eilanden. <

Amsterdamse tiener gepakt voor phishing

Een zestienjarige jongen uit Amsterdam zit vast op verdenking van phishing. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij fraude met onlinebetaalverzoeken, waarbij zo’n 371.000 euro is buitgemaakt. Volgens de politie hebben 56 mensen aangifte gedaan. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. <

OM gaat in beroep tegen uitspraken rellen

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft beroep aangetekend tegen zes uitspraken in snelrechtzittingen tegen mannen die betrokken waren bij de rellen op het Museumplein. Het OM vindt in alle gevallen de opgelegde straffen te laag. Donderdag moesten er opnieuw acht verdachten op een snelrechtzitting in Amsterdam verschijnen voor betrokkenheid bij de ongeregeldheden op het Museumplein. <

beeld anp

Cel voor Bredanaars voor bedreigen agenten

Voor het verspreiden van foto’s van agenten met de oproep ze om het leven te brengen, kregen twee mannen van 19 en 23 jaar uit Breda donderdag een celstraf van drie weken. De snelrechter besloot dat beide Bredanaars hun gevangenisstraf meteen moeten uitzitten en de agenten 750 euro schadevergoeding moeten betalen. <

Natuurgebieden dicht wegens hoogwater

Het Utrechts Landschap heeft de natuurgebieden Palmerswaard en Blauwe Kamer langs de Nederrijn donderdag afgesloten voor toeristen. De natuurgebieden gaan onder water lopen door de hoge waterstand in de rivieren en het wild moet de kans krijgen om droge stukken land op te zoeken. <

EMA doet onderzoek naar ‘Trump-therapie’

De Europese medicijnenwaakhond EMA in Amsterdam onderzoekt coronatherapieën waarmee ook de Amerikaanse president Trump is behandeld. Het gaat om de medicijnen van de Amerikaanse fabrikanten Eli Lilly en Regeneron. Het EMA gaat bekijken of coronapatiënten die geen extra zuurstof nodig hebben, maar een hoog risico lopen achteruit te gaan, baat hebben bij de behandeling. Het gaat om therapieën met antilichamen. <

Studenten verbannen om dood bij ontgroening

De katholieke universiteit van het Belgische Leuven stuurt zeven studenten weg. Ze waren betrokken bij een ontgroeningsdrama waarbij eind 2018 een 20-jarige student omkwam. Een aantal van hen is een paar jaar uitgesloten van inschrijven aan de KU Leuven, een aantal wordt voorgoed verbannen. Daarmee rondt de universiteit de zaak definitief af. De 20-jarige moest tijdens de ontgroening urenlang in ijskoud water zitten en liters vissaus drinken. <

België biedt hulp aan voor Rwandese held

België heeft medische hulp aangeboden aan de regering van Rwanda voor de zieke Paul Rusesabagina. De 66-jarige Rusesabagina, die tijdens de genocide in Rwanda in 1994 als hotelmanager bijna 1300 landgenoten van de dood redde, zit in Rwanda in de gevangenis en leidt volgens onbevestigde berichten aan een hartziekte. Het leven van Rusesabagina diende als basis voor de film Hotel Rwanda uit 2004. <

TikTok grijpt in na dood Italiaans meisje

Het vooral bij jongeren populaire sociale medium TikTok komt met een strenge leeftijdscontrole voor gebruikers in Italië, na de dood van een tienjarig meisje. De Italiaanse autoriteiten spreken van een zeer belangrijke stap. Het meisje kwam om het leven toen zij waarschijnlijk haar lef wilde tonen, en het filmpje daarvan op TikTok wilde zetten. <

WHO: pandemie is drama voor kankerzorg

De coronapandemie heeft dramatische gevolgen voor kankerpatiënten in Europa. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die zegt dat de kankerzorg geheel of gedeeltelijk is ontregeld in een derde van de landen in de regio. Ook Nederland bleef volgens de organisatie niet gespaard. Door de virusuitbraak kan het veel langer duren voordat wordt vastgesteld dat patiënten kanker hebben. Dat heeft gevolgen voor hun overlevingskansen. <

Ethiekraad: geef na vaccin geen voorrechten

De gezaghebbende Duitse Raad voor de Ethiek (Deutsche Ethikrat) heeft zich in een advies gekeerd tegen voorrechten voor mensen die zijn gevaccineerd. Volgens de raad is er geen reden voorrechten toe te kennen zolang niet vaststaat dat ingeënte mensen het virus niet kunnen overdragen. <

beeld anp

Ex-politieman voor moord aangeklaagd

De politieman die in december een ongewapende zwarte man doodschoot in de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio is gearresteerd en aangeklaagd voor moord. De dood van Andre Hill veroorzaakte nieuwe protesten in de VS vanwege vermeend racistisch politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. De politieman, de 44-jarige Adam Coy, werd in januari ontslagen. Vrijdag wordt bepaald of hij op borgtocht zijn proces in vrijheid kan afwachten. <

Donald Trump gevraagd onder ede te getuigen

Donald Trump is officieel verzocht onder ede te getuigen in het proces waarin de Amerikaanse Senaat gaat oordelen over de vraag of de voormalige president schuldig is aan het aanzetten tot een opstand. De zogenoemde impeachmentmanagers van het Huis van Afgevaardigden geven hem in een brief de mogelijkheid zijn getuigenis maandag al af te leggen, een dag voor het begin van het proces. <

beeld anp

VS beëindigen steun aan offensief tegen Houthi’s

De Verenigde Staten zullen geen steun meer geven aan ‘offensieve operaties’ in Jemen tegen de opstandige Houthi’s. Washington blijft aanvallen tegen terreurgroep al-Qaeda wel ondersteunen. De vorige regering onder president Trump steunde het door Saudi-Arabië geleide offensief in Jemen. Dat land bestookt met andere Arabische landen opstandige Houthi’s, die worden geholpen door Iran. <

VN-Veiligheidsraad: laat Aung San Suu Kyi vrij

Het regime dat nu aan de macht is in Myanmar moet alle gevangenen onmiddellijk vrijlaten, inclusief de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi. De VN-Veiligheidsraad riep daar donderdag toe op. Het orgaan met daarin ook Myanmar-bondgenoot China zegt in een verklaring ‘diep bezorgd’ te zijn over de noodtoestand van een jaar die de militaire machthebbers hebben afgekondigd na de recente coup. <

Palestijnen ontvangen 10.000 doses Spoetnik

De Palestijnen hebben 10.000 doses ontvangen van het Russische Spoetik V-vaccin. De lading arriveerde per vliegtuig in Israël en is daarna overgebracht naar Ramallah, een stad op de bezette Westelijke Jordaanoever. Minister van Volksgezondheid Mai al-Kaila zei dat 5000 mensen gevaccineerd kunnen worden met de coronavaccins. Dat betekent dat het overgrote deel van de Palestijnse bevolking nog even verstoken blijft van vaccins. <

VS deporteren ondanks deal asielzoekers

De Amerikaanse autoriteiten hebben woensdag tientallen Haïtiaanse asielzoekers gedeporteerd naar de Mexicaanse grensstad Ciudad Juárez. Daarmee lijken de VS tegen een eerdere afspraak met Mexico in te handelen die nog werd gesloten onder het presidentschap van Donald Trump. Immigratieadvocaten maken zich zorgen. <

Brazilië ontbindt anti-corruptie-eenheid

De prominente Braziliaanse anti-corruptie-eenheid Lava Jato (autowasserij) is ontbonden. Het team van openbaar aanklagers wist de afgelopen jaren een aantal politieke kopstukken van Brazilië achter de tralies te krijgen wegens corruptie, onder wie meerdere voormalige presidenten. Sommige aanklagers worden overgeplaatst naar een federale eenheid die zich bezighoudt met georganiseerde criminaliteit, aldus het Openbaar Ministerie. <

Huurdersorganisatie steunt opsplitsing Vestia

De Huurdersraad van Vestia steunt het plan om de grote woningcorporatie op te splitsen. Vestia gaat nog altijd gebukt onder een miljardenschuld en hoge rentelasten in de nasleep van de derivatenaffaire. Daardoor kan de corporatie volgens de belangenbehartiger van de huurders op dit moment geen goede corporatie zijn. <

‘Werkvreugde neemt af door schermmoeheid’

Het thuiswerkbeleid van veel bedrijven zorgt voor steeds minder werkplezier. Onderzoek van Moneypenny, Business Universiteit Nyenrode en de Open Universiteit bij organisaties die veel thuiswerken tijdens de coronacrisis wijst uit dat mensen steeds meer ‘schermmoe’ worden. Ook de sociale interactie met collega’s wordt volop gemist. <

beeld anp

McKinsey schikt om opiatencrisis VS

Adviesbureau McKinsey heeft een schikking getroffen ter waarde van 573 miljoen dollar met onder meer 47 Amerikaanse staten. Het bureau adviseerde farmaceutische bedrijven die mede verantwoordelijk worden gehouden voor de enorme hoeveelheid Amerikanen die verslaafd zijn geraakt aan pijnstillers. McKinsey bekent in de schikking geen schuld, waardoor het de mogelijkheid van civiele procedures kan vermijden. <

Europese verkopen kipketen KFC omlaag

Kipketen KFC heeft in het laatste kwartaal van 2020 ongeveer een tiende minder aan kip, friet en andere snacks verkocht in West-Europa. In deze periode golden in veel landen weer strenge lockdownmaatregelen vanwege de coronapandemie. Zo mogen Nederlandse consumenten al sinds oktober niet meer in restaurants eten. In heel 2020 daalde de omzet van de fastfoodketen in West-Europa met 12 procent. <