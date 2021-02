Gezondheidsraad geeft 60- tot 65-jarigen voorrang, niet thuiszorgwerkers

Den Haag

Het advies is bepalend voor de vaccinatiestrategie van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Die overwoog ook voorrang te geven aan zorgmedewerkers in onder meer de wijkverpleging en de gehandicaptenzorg, of aan die groep in combinatie met de 60- tot 65-jarigen.

Het ministerie maakt vrijdag de strategie bekend. Met dit advies wordt het waarschijnlijk dat de minister kiest voor de 1,1 miljoen 60- tot 65-jarigen.

De zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg en de wijkverpleging zijn niet blij. Zij zijn al vaker naar achteren geschoven in de vaccinatievolgorde. ‘Ik word hier zo boos van. Dit kan toch niet waar zijn?’, zegt Aline Poolen van Zorgaccent, een organisatie voor ouderenzorg. ‘Onze medewerkers zijn heel ..

