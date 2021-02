Skiën in Oostenrijk

In een ANP-bericht (ND, 3 februari) staat dat Oostenrijk vanwege corona de skigebieden alleen openstelt voor de eigen inwoners.

Dat klopt niet. Veel skigebieden zijn gewoon open en voor iedereen te gebruiken. Ook voor niet-Oostenrijkers.

Wel gelden er voor buitenlanders de nodige regels als zij naar Oostenrijk willen reizen. Een registratieplicht en je moet tien dagen in quarantaine (of vijf dagen na negatieve test). Daarnaast zijn alle hotels, pensions en dergelijke gesloten. Maar wie daar een verblijfplek heeft bij familie of in een eigen accommodatie verblijft en zich aan de inreisregels houdt, kan in Oostenrijk skiën. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .