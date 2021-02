Coronavirus legt zware druk op reguliere zorg

Toch militairen ingezet bij rellen na avondklok in Apeldoorn en op Urk

Er zijn toch militairen ingezet bij de avondklokrellen. Dit ondanks de bewering in de Tweede Kamer dat inzet van de krijgsmacht niet aan de orde is. Het gaat om 'observatiecapaciteit': de inzet van drones of observanten...