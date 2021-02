Modeondernemer uit Emmen nodigt klanten toch uit in de winkel

Modeondernemer Corné Derksen uit Emmen liet klanten intekenen op halve uurtjes winkelen in zijn zaak. Meteen kwam er een waarschuwing van de gemeente.

(beeld nd)

Emmen

Sluiting van de winkel en vierduizend euro boete. Dat is wat de gemeente Emmen modeondernemer Corné Derksen in het vooruitzicht stelde nadat hij donderdag op zijn website had aangekondigd dat klanten zich kunnen aanmelden voor een half uurtje winkelen. ‘Ze waardeerden dat ik creatieve oplossingen zoek, maar zeiden dat ze de regels moeten handhaven.’

Premier Mark Rutte was daarover dinsdag duidelijk: winkels mogen bestellingen laten afhalen, maar alleen buiten. ‘Wie zich er niet aan houdt en bijvoorbeeld toch klanten toelaat in de winkel, die wordt gesloten.’

Derksen vindt dat hij met zijn winkel van 1300 vierkante meter veilig open kan. Maar dat is toch niet zijn plan. ‘Natuurlijk ga ik niet open. Dat kan ik niet maken’, zegt hij. ‘Wa..

