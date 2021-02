Hectische voorbereiding van de heropening van scholen: ‘Onder hoge tijdsdruk allerlei maatregelen optuigen’

Leerdam

Directeur Caroline van Reenen heeft donderdag haast geen tijd om vragen van een journalist te beantwoorden. Een kwartiertje, tussen de overleggen door. Het zijn online bijeenkomsten met de medezeggenschapsraad, collega-schooldirecteuren uit de regio, haar team van leerkrachten … Er is veel te bespreken, te beslissen en te berichten. ‘Dubbel’, omschrijft ze haar gevoel bij het nieuws dat basisschoolleerlingen vanaf maandag weer in het klaslokaal welkom zijn. ‘Enerzijds zijn we ontzettend blij dat we open mogen, laat ik dat voorop stellen. Live met kinderen aan de slag: dat is waar je school voor bent. Maar aan de andere kant moeten we onder hoge tijdsdruk allerlei maatregelen optuigen, met verstrekkende gevolgen. Ik vind het nogal ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .