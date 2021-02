Snel werken als het water stijgt

Poederoijen

‘Eigenlijk moeten we een hutje bouwen voor elk dier, met wat hooibalen en een deken. Het liefst met wat roze hoeflak en wifi.’ In het Gelderse Poederoijen, in natuurgebied Munnikenland, staan kuddebeheerder Tanja de Bode en haar collega’s te kijken naar de paarden en stieren die langs het water naar een droog gebied lopen. ‘We krijgen vaak kritiek over hoe we omgaan met de dieren’, legt ze uit. ‘Mensen vinden de dieren tegenwoordig alleen maar zielig, terwijl wij ze juist het leven laten leven dat wilde dieren horen te leven: in de natuur, met genoeg ruimte en eten. En als hun leefgebied overstroomt, helpen wij ze naar het droge. Wij zorgen met veel liefde voor ze.’

En de leefgebieden z..

