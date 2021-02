Militairen toch ingezet bij rellen na avondklok

Er zijn toch militairen ingezet bij de avondklokrellen. Dit ondanks de bewering in de Tweede Kamer dat inzet van de krijgsmacht niet aan de orde is.

Den Haag

Defensie publiceert iedere week op haar website het 'Weekoverzicht defensieoperaties'. In dat van woensdag staat een opmerkelijke zin: ‘Defensie ondersteunde de politie met observatiecapaciteit in Urk en Apeldoorn’. Waarschijnlijk wordt gedoeld op de inzet tijdens de avondklokrellen in Urk in het weekend van 23 januari en het coronaprotest in Apeldoorn afgelopen zondag.

‘Observatiecapaciteit’ kan zijn de inzet van militaire drones en/of sensoren of het gebruikmaken van observanten die niet als militair herkenbaar zijn. De politie wil geen opheldering geven en verwijst naar Defensie. Kolonel Mike Bos, woordvoerder defensieoperaties, zegt desgevraagd dat Defensie observeert ‘op aanvraag en ter o..

