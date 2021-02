Vwo'ers en vmbo'ers spreken elkaar nauwelijks

Amsterdam

Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een vandaag verschijnend rapport. Leerlingen van verschillende niveaus gaan in Nederland vaak naar een eigen school zoals een gymnasium, met als risico dat ze vooral kinderen met een vergelijkbare achtergrond ontmoeten. Er is immers een grote samenhang tussen of een kind naar het vmbo gaat en de achtergrond van leerlingen, zoals het gezinsinkomen, hoe hoog opgeleid de ouders zijn en of de familie een migratieachtergrond heeft. Deze problematiek speelt vooral in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Door de samenklontering van groepen kan het bovendien lastiger worden om leerlingen voor te bereiden op een pluriforme maatschappij. Docenten geven bijvoorbeeld aan het so..

