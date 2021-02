Houtkachel blijft nog ongemoeid

Amsterdam

Het akkoord, een jaar geleden gesloten, is het paradepaardje van het Nederlandse luchtbeleid. De Rijksoverheid, 69 gemeenten en alle provincies behalve Limburg doen mee. Ze spraken af de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te hebben gehalveerd ten opzichte van 2016. Houtstook vormt een apart hoofdstuk, maar daarop ingrijpen blijkt lastig.

Luchtvervuiling verkort het leven van Nederlanders gemiddeld met een jaar, volgens het RIVM. Kachels en haarden nemen meer dan 10 procent van die verloren tijd voor hun rekening, naar verwachting neemt dat aandeel toe wanneer vooral het verkeer steeds schoner wordt.

De meeste gemeenten geven voorlichting, via hun website, sociale media of cursussen. Denk aan adviezen over het gebruik v..

