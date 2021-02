Het is mogelijk om de tweede prik bij het coronavaccin van Pfizer en BioNTech tot zes weken na de eerste inenting toe te dienen. Ook dan is het vaccin nog werkzaam. De Gezondheidsraad herhaalt dat advies aan het kabinet. Als er geen schaarste is, is het wel beter om de tweede prik na drie weken te geven, voegt de Gezondheidsraad eraan toe. <

'Minderheid gemeenten niet klaar voor 17 maart'

Volgens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is ‘een kleine minderheid’ van gemeenten nog niet klaar voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. ‘Een kleine groep moet echt nog een been bijtrekken', aldus de minister. Dat betekent dat in die gemeenten nog niet voldoende stembureaus of stembureauleden zijn gevonden. <

beeld anp

Veiligheidsregio’s: organiseer geen feesten

Nadat eerder de Brabantse Carnaval Federatie al een streep zette door de viering van carnaval roepen de drie Brabantse veiligheidsregio’s mensen op om geen grote feesten te gaan organiseren, en er ook niet heen te gaan. ‘Neem je verantwoordelijkheid. Zodat we hopelijk volgend jaar weer echt met zijn allen carnaval kunnen vieren.’ <

Schadevergoeding voor ex-hoofdofficier OM

Voormalig hoofdofficier van justitie in Rotterdam Marc van Nimwegen heeft recht op een schadevergoeding na een onzorgvuldig rapport over zijn functioneren, opgesteld door een onderzoekscommissie van het Openbaar Ministerie. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald in een door Van Nimwegen aangespannen civiele procedure. <

Ouwehands Dierenpark vraagt om donaties

Ouwehands Dierenpark in Rhenen vraagt om donaties om het voer voor de dieren te kunnen blijven betalen. De dierentuin zegt hard geraakt te worden nu de lockdown opnieuw met drie weken is verlengd. Ook tijdens de voorjaarsvakantie blijven de deuren dicht, terwijl dan traditiegetrouw veel mensen naar de dierentuin gaan. Alle dierenparken in Nederland hebben het moeilijk door de coronacrisis. In de loop van februari komt er extra steun heeft het ministerie van Landbouw beloofd. <

beeld anp

'Meer budget Autoriteit Persoonsgegevens nodig'

De privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens moet meer dan dubbel zoveel budget krijgen om beter toe te zien op gebruik van persoonsgegevens, onder meer door de overheid zelf. In de Kamer leven grote zorgen over de bezetting van de AP. Een ruime meerderheid vraagt om een flinke uitbreiding van het budget, in een debat over het grote datalek bij de GGD. <

Europese Commissie akkoord met steun AEB

De Europese Commissie (EC) is woensdag akkoord gegaan met een financiële injectie in het Amsterdamse afval- en warmtebedrijf AEB. Het gaat om geld dat al in 2019 beschikbaar is gesteld. De gemeente Amsterdam maakte in dat jaar 80 miljoen euro vrij als noodkrediet. Daarvan werd 35 miljoen gebruikt. Maar omdat dat bedrag niet binnen zes maanden kon worden terugbetaald, zoals bij noodkredieten de bedoeling is, moest de steun worden omgevormd tot ‘herstructureringsbijdrage’ waarvoor Europese toestemming nodig was. <

Testen mag meteen als Coronamelder afgaat

Gebruikers van de CoronaMelder kunnen zich voortaan direct laten testen als ze zijn gewaarschuwd door de app omdat ze in de buurt zijn geweest van iemand die is besmet. Tot nog toe was de richtlijn om vijf dagen te wachten met testen. Nu hoeft dat dus niet meer per se. <

OM eist 20 jaar voor Posbankmoord

Het OM eist in hoger beroep een gevangenisstraf van twintig jaar tegen Souris R. (47) uit Veghel voor zijn aandeel in de zogeheten Posbankmoord. Volgens zijn advocaat Wieteke Drummen heeft de verdachte zijn aandeel in de moord onder grote psychische druk bekend tijdens een ongeoorloofd undercovertraject van de politie. <

Kaartje songfestival moet ingeleverd worden

Mensen die vorig jaar een kaartje kochten voor het Eurovisiesongfestival moeten dat inleveren en krijgen hun geld terug. Het festival gaat in mei vanwege de aanhoudende coronacrisis niet in normale vorm door. De organisatie mikt desondanks nog altijd op een scenario waarin alle deelnemers, onder strikte maatregelen, naar Rotterdam komen. Ook wordt een songfestival met publiek nog niet helemaal uitgesloten. <

Zwembranche vraagt om zwemles tot 8 jaar

In een brandbrief aan het demissionair kabinet vraagt de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) om toestemming voor zwemles voor kinderen tot acht jaar. Volgens de organisatie is zwemles een vorm van onderwijs en is het belangrijk voor de zwemveiligheid richting de zomer om zo snel mogelijk weer te kunnen lessen. De brief is ondertekend door twintig landelijke brancheorganisaties. <

beeld anp

4 miljard euro van EU voor kankerbestrijding

De Europese Commissie steekt 4 miljard euro in de bestrijding van kanker in de Europese Unie. Het dagelijks EU-bestuur wil het tabak- en alcoholgebruik terugdringen, meer bevolkingsonderzoeken om kanker tijdig op te sporen en meer onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en geneesmiddelen. Vorig jaar werd volgens de commissie bij 2,7 miljoen EU-burgers kanker vastgesteld. <

EMA kijkt mee met vaccin van Novavax

Europa krijgt mogelijk een vijfde vaccin tegen het coronavirus. De toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, kijkt rechtstreeks mee met de onderzoeken naar het middel dat het bedrijf Novavax ontwikkelt. Dat maakt het mogelijk om sneller een oordeel klaar te hebben wanneer de makers het middel op de markt willen brengen. <

Canada: Proud Boys is terreurorganisatie

Als eerste land ter wereld heeft Canada de extreemrechtse Proud Boys tot terreurorganisatie bestempeld. De neofascistische bewapende beweging was betrokken bij de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw Capitool begin januari. Het Canadese parlement had premier Trudeau opgeroepen de militie te verbieden. <

Russen willen Spoetnik ook in Duitsland maken

De Russen willen hun coronavaccin Spoetnik-V ook in Duitsland gaan produceren. De autoriteiten zoeken samenwerking met andere producenten. Het Duitse ministerie van Volksgezondheid bevestigde contacten met het Duitse IDT Biologika. De belangstelling voor Spoetnik is enorm gestegen nadat het Brits medisch tijdschrift The Lancet het vaccin positief had beoordeeld. <

Ook VS verlengen START-verdrag met vijf jaar

De Verenigde Staten hebben met ingang van woensdag het START-verdrag met Rusland, dat het aantal kernwapens moet beperken, met vijf jaar verlengd. Het verdrag zou deze maand verlopen door geschillen tussen de vorige Amerikaanse regering van Donald Trump en het Kremlin over de naleving van het verdrag. Rusland stemde eind januari in snel tempo in met de verlenging van het ‘Strategic Arms Reduction Treaty’ (START). <

Duitse Bayer sluit deal in Roundup-kwestie

De Duitse chemiereus Bayer heeft een overeenkomst gesloten ter waarde van 2 miljard dollar voor het afhandelen van toekomstige claims rond de onkruidverdelger Roundup, die kankerverwekkend zou zijn. Het bedrijf en advocaten die Amerikaanse consumenten vertegenwoordigen bereikten daarover een akkoord. <

Medewerkers Scania in Zwolle gaan weer staken

Medewerkers van truckbouwer Scania in Zwolle leggen donderdag voor de tweede keer in korte tijd het werk neer, dit keer voor 48 uur. Ook bij andere metaalbedrijven in de regio zal er worden gestaakt, hebben de vakbonden aangekondigd. In de metaalsector vinden al twee weken bij meerdere bedrijven estafettestakingen plaats. ‘Dat doen we coronaproof en zo lang als het nodig is. Het uiteindelijke doel is een eerlijke en moderne cao', zegt FNV-bestuurder Ingrid Langenberg. <

beeld anp

Spotify ziet aantal abonnees weer groeien

Streamingdienst Spotify heeft in het laatste kwartaal van 2020 opnieuw meer betalende abonnees binnengehaald. Sinds het begin van de coronapandemie is dat aantal flink gestegen doordat mensen veel meer thuis zijn. In totaal kwamen er het afgelopen kwartaal 10 miljoen betalende abonnees bij, tot een totaal van 155 miljoen. <

'Slechtste jaar ooit’ voor passagiersluchtvaart

Crisisjaar 2020 was het slechtste jaar ooit in de passagiersluchtvaart. Dat concludeert de internationale luchtvaartbranchevereniging IATA. Wereldwijd lag de vraag naar internationale vliegtickets 75 procent onder het niveau van een jaar eerder. De inkomsten per gevlogen kilometer per stoeltje zakten met twee derde in. Volgens de IATA was er sprake van de sterkste daling ooit gemeten. <

beeld anp

Kamer kritisch over pleidooi Wopke Hoekstra

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt dat commissarissen bij staatsbedrijven, zoals de NS, Schiphol en TenneT, meer voor hun diensten betaald moeten krijgen. Maar de Tweede Kamer fluit hem hard terug. Zelfs CDA-Kamerlid Evert-Jan Slootweg noemt het pleidooi van zijn eigen politiek leider ‘toch wel heel erg merkwaardig’ in een tijd dat veel bedrijven aangeven dat loonstijgingen er dit jaar nauwelijks in zitten. <

Inflatie eurozone schiet omhoog in januari

De inflatie in de eurozone is in januari fors toegenomen, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van voorlopige cijfers. Voor het eerst in maanden was de geldontwaarding niet negatief. Daarbij speelt de toegenomen inflatie in Duitsland, waar een tijdelijke verlaging van de btw eind vorig jaar afliep, een belangrijke rol. Ook de uitgestelde uitverkopen in verschillende landen had invloed. Verder ging vooral de prijs van voedsel, alcohol en tabak omhoog. <

Topman Jeff Bezos doet stapje terug bij Amazon

Topman Jeff Bezos van Amazon doet een stapje terug bij het Amerikaanse webwinkelconcern. In de zomer wordt hij uitvoerend voorzitter van Amazon. De dagelijkse leiding draagt hij dan over aan Andy Jassy. Bezos zelf wil zich in zijn nieuwe rol meer met ‘nieuwe producten’ gaan bezighouden. <

Aanvaller Brobbey kiest voor vertrek bij Ajax

Brian Brobbey is bezig aan zijn laatste maanden als speler van Ajax. De negentienjarige spits gaat zijn aflopende contract bij de Amsterdammers niet verlengen en vertrekt komende zomer. Brobbey doorliep vanaf 2010 de jeugdopleiding van Ajax. In oktober vorig jaar maakte hij in de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard (5-2) zijn debuut in het eerste elftal. <