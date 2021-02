Hogescholen: geef collegejaar cadeau

Ede

‘Studenten leven nu eigenlijk in een mentale hongerwinter', vindt Jan Hol uit Ede. ‘Geef jonge mensen een jaar van hun jeugd terug', pleit Ron Bormans uit Rotterdam. Bormans noemt het gebaar ‘een loyaliteitsverklaring tussen generaties. Het kost wat, maar het levert winst op.’

Hol doet zijn oproep in een open brief aan minister-president Mark Rutte. Hij wijst erop dat Rutte zelf zeven jaar heeft kunnen studeren. ‘Best een luxe dat je toen zo lang kon studeren op kosten van de belastingbetaler.’ Hol stelt dat veel studenten op de CHE continu last hebben van dreiging, angst en isolatie. ‘We doen er alles aan, maar we kunnen ze niet meer financiële lucht en ruimte geven. Wopke kan wel een donatie doen', aldus de bestuursvoorzitter, verwijzend naar minister Wopke Hoekstra van Financiën.