Paulusma: het wordt wit in Nederland

‘Het gaat mij te ver om meteen te zeggen dat we dertig centimeter sneeuw kunnen verwachten in Nederland, maar er gaat sneeuw vallen', zegt weerman Piet Paulusma. Veel van zijn collega's hebben op het moment twijfels en uiteenlopende meningen over al dan niet optredende vorst het komend weekend, maar volgens Paulusma is het vrijwel zeker dat het stevig winter gaat worden. ‘Eindelijk. Een koudeperiode lag al een tijdje op de loer, maar ik ben blij dat we in februari nog een klassieke kou krijgen.'

Harlingen

De verschillen tussen Noord- en Zuid-Nederland zullen heel groot zijn, zegt hij. ‘Zo'n scherpe scheiding is uniek in Nederland. Noord-Nederland krijgt de meeste sneeuw en vorst. Ik voorspel dat daar zondag ook de meeste sneeuw gaat vallen. In het zuiden kan het dan nog regenen.' In de nacht van zondag op maandag zal het overal vriezen, in het noorden matige vorst en in het zuiden lichte vorst. ‘Dan valt er op meer plaatsen in Nederland sneeuw, net als in de nacht van maandag op dinsdag.'

Zal er geschaatst kunnen worden? Dat is lastig in te schatten, zegt Paulusma. ‘Het is afhankelijk van de hoeveelheid sneeuw of Nederland massaal het ijs op kan of zich zal moeten beperken tot ijsbanen.' Hij vindt..

