Leerlingen die zich niet laten testen, blijven langer thuis

Basisschoolkinderen worden niet verplicht om zich te laten testen als ze klachten hebben die bij COVID-19 passen of als een klasgenootje of hun juf of meester besmet blijkt. Dat heeft het ministerie van Onderwijs woensdag laten weten.

Den Haag

De basisscholen gaan volgende week open, maar onder strenge voorwaarden. Als in een klas een besmetting met COVID-19 wordt vastgesteld, gaat de hele groep inclusief de leerkracht in quarantaine. Het is de bedoeling dat alle kinderen zich dan op de vijfde dag laten testen. Leerlingen die een negatieve test kunnen laten zien, mogen weer naar school. Leerlingen die positief testen of zich niet laten testen, blijven nog vijf dagen thuis. Scholen geven in die periode zo veel mogelijk afstandsonderwijs.

Roelof van den Berg, bestuurder van NoorderBasis, een koepel van 33 christelijke scholen in Friesland, Groningen en Drenthe, heeft geen moeite met de verlengde quarantaine voor leerlingen die niet worden getest. ‘We zitten in een pandemi..

