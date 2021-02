‘routekaart coronamaatregelen’ heeft bedacht om een hoopvol perspectief te bieden, licht aan het einde van de tunnel, een opgang uit de diepten of iets in die richting – dan was deze week niet het beste moment om die kaart te lanceren. Een snelle blik op de signaalwaarden en de geldende maatregelen laat namelijk zien dat we momenteel in de fase ‘zeer ernstig, plus verzwaring’ zitten. De kaart is opgebouwd in vier risiconiveaus, van ‘waakzaam’ tot ‘zeer ernstig’. Maar in feite is de huidige toestand een vijfde niveau daarbovenop. De sinds 23 januari geldende avondklok is daarvan een uitdrukking. Eind deze week, als die maatregel bijna twee weken van kracht is, moet het OMT voldoende data hebben om te weten wat het effect is. Daarna besluit het kabinet pas of de avondklok – die bij wet is vastgesteld tot woensdag 10 februari 4.30 uur – een verlenging moet krijgen.