'Wij hebben ook niet de oplossing' is een voorbeeld van goed leiderschap

Den Haag

‘Dit was, als het gaat om het tonen van leiderschap, een heldere persconferentie.' Zo blikt Gerda van Dijk, hoogleraar Publiek Leiderschap van de Vrije Universiteit, terug op de coronapersconferentie dinsdagavond van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. ‘Je ziet dat de omgang met de coronacrisis steeds politieker van aard wordt. Het begon overzichtelijk: zorg dat de intensive cares niet overbelast raken.' Bijna een jaar later blijkt dat het geen kwestie is van ‘brand geblust en nu repareren'. ‘Er duiken steeds ingewikkelder vraagstukken op: hoe organiseren we de teststraten of het vaccineren? Ondertussen moeten steeds vaker afwegingen plaatsvinden in same..

