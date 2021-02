Er komen koude dagen aan, maar schaatsen kan waarschijnlijk niet

De komst van koude dagen hangt in de lucht. Toch is de kans niet zo groot dat het hard gaat vriezen. Op basis van de weermodellen van dinsdagavond concludeert meteoroloog Reinier van den Berg dat het spannend is welk winterweer Nederland komend weekend krijgt. ‘Ik schat de winterkou vrij groot in, maar er is tegelijk veel onzekerheid. De weermodellen vertonen namelijk onderling grote verschillen. Dat komt vaker voor, maar dit maakt het lastig een eenduidige voorspelling te doen.’