De schipper die dinsdagmiddag met zijn vrachtschip tegen de veerpont aanvoer op de Maas bij Steyl (gemeente Venlo) is aangehouden. Volgens de politie was de man onder invloed van alcohol. Zijn identiteit is nog niet bekend. Ook wordt door agenten onderzocht of het schip daadwerkelijk technische mankementen had. <

Kamer wil gelijk loon voor leraren basisschool

De Tweede Kamer wil dat leraren in het basisonderwijs hetzelfde gaan verdienen als hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Een voorstel daartoe van SP-Kamerlid Peter Kwint werd dinsdag aangenomen. Volgens hem is de loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs ‘niet te verdedigen'. De SP’er noemt het een ‘historische Kameruitspraak'. <

PvdD spant kort geding aan over briefstemmen

De Partij voor de Dieren (PvdD) spant een kort geding aan tegen de staat. De partij vindt het feit dat alleen zeventigplussers komende Tweede Kamerverkiezingen per brief mogen stemmen wegens de coronacrisis ‘ongeoorloofde discriminatie'. ‘Naast deze groep ouderen zijn er nog miljoenen volwassenen met onderliggende ziekten die het RIVM ook als ‘kwetsbaar’ aanmerkt', aldus de PvdD. <

Derde verdachte vast voor datadiefstal bij GGD

De politie heeft een derde verdachte aangehouden in verband met het datalek bij de GGD. Het gaat om een 25-jarige man uit Amstelveen. Eerder zijn al twee medewerkers, een 23-jarige man uit Alblasserdam en een man van 21 jaar uit Heiloo, aangehouden. <

Verdachte nog vast na vondst crystal meth

Een verdachte van betrokkenheid bij een drugsbende die 2500 kilo crystal meth in een loods in Rotterdam had opgeslagen, blijft vastzitten. De aangetroffen drugs hebben een geschatte straatwaarde van 500 miljoen euro. Aleksandar A. (26) werd in oktober 2020 in Duitsland aangehouden, bleek op een regiezitting in Zwolle dinsdag. In juni 2019 werden al vier verdachten opgepakt in het onderzoek naar wat door de politie destijds omschreven werd als de grootste vondst in haar soort in Europa. <

Twee verdachten rellen Amsterdam melden zich

Twee verdachten die betrokken zouden zijn geweest bij de uit de hand gelopen demonstratie op het Museumplein in Amsterdam op 17 januari, hebben zich gemeld bij de politie. Maandagavond zette de politie foto’s online van zes mannen die worden gezocht voor ‘openlijke geweldpleging tegen personen'. De twee mannen zijn vooralsnog niet aangehouden, maar ‘het verdere proces is wel in gang gezet', meldt een woordvoerder. <

Kamer wil documenten coup Suriname openbaar

De Tweede Kamer wil dat informatie uit geheime documenten over de Nederlandse rol bij de militaire staatsgreep in Suriname in 1980 openbaar wordt gemaakt. Een ruime meerderheid van de partijen steunde dinsdag een motie van SP’er Sadet Karabulut. De SP probeert de informatie al jaren openbaar te krijgen. Opening van de archieven zou volgens Karabulut een mooie bijdrage zijn aan het herstel van de relatie met Suriname. <

Politie Den Haag in rouw na overlijden collega

Binnen de politie Den Haag heerst grote verslagenheid door de dood van hun dertigjarige collega uit Maassluis, die maandag overleed door een verkeersongeval nabij het Noord-Hollandse Bergen. Zijn partner, ook werkzaam bij de politie Den Haag, raakte daarbij zwaargewond. <

Marineschip kan niet uitvaren door corona

Het marineschip Zr. Ms. Van Amstel kan niet uitvaren omdat een deel van de bemanning besmet is met het coronavirus. Het ministerie van Defensie maakte dinsdag bekend dat twaalf bemanningsleden positief hebben getest. Deze week zou verder worden gegaan met een speciaal veiligheidsprogramma voor het schip en de bemanning. Pas als dat traject is doorlopen kan het M-fregat weer volledig worden ingezet. <

Bussen in Nijmegen hebben last van water

Stads- en streekbussen in Nijmegen rijden sinds dinsdagmorgen niet meer over de Waalkade. Die maatregel is genomen, omdat de kade waarschijnlijk onder water komt te staan door de hoge waterstand in de Waal. Ook in andere plaatsen zoals Arnhem, Tiel, Deventer en Tolkamer kunnen kades overstromen, laten gemeenten en waterschappen weten. <

Advies: herzie zaak villamoord Arnhem niet

De geruchtmakende zaak rond de zogeheten Arnhemse villamoord moet niet worden herzien. Dat vindt de advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hij heeft de raad geadviseerd de namens de veroordeelden in de zaak ingediende herzieningsverzoeken af te wijzen. Volgens de advocaat is er geen sprake van een novum – een nieuw gegeven dat de veroordelende rechter tot een ander oordeel had kunnen brengen. <

Asfaltcentrales stoten nog te veel benzeen uit

Nederlandse asfaltcentrales stoten nog steeds te veel van het kankerverwekkende benzeen uit. Bouwend Nederland bevestigt een bericht in Trouw daarover. Maar de metingen naar de stof moeten beter en grondiger om resultaten te hebben waarop een helder beleid voor terugdringing kan worden gebaseerd, aldus een woordvoerder. Zulke metingen worden nu gedaan. <

Eerste openlijke homo in Amerikaanse regering

Met Pete Buttigieg komt de eerste openlijke homo in de Amerikaanse regering in Washington. De Senaat van het parlement keurde de voordracht van president Biden goed om van Buttigieg minister van Transport te maken. Hij is met 39 jaar ook een van de jongste ministers ooit. <

Democraten: Trump kan worden vervolgd

Volgens de Democraten van de Amerikaanse president Biden kan de voormalige Republikeinse president Trump wel degelijk worden vervolgd, hoewel hij niet langer in functie is. Zij schuiven de bezwaren van de Republikeinen opzij dat een afzettingsprocedure geen zin heeft omdat Trump immers al weg is, blijkt uit de dinsdag ingediende aanklacht van de Democraten. De Democraten willen met een zaak tegen Trump voorkomen dat hij een nieuwe gooi doet naar het presidentschap. Zij willen de ex-president straffen voor de bestorming van het Capitool. <

FBI-agenten worden doodgeschoten in Florida

In Florida zijn dinsdag twee FBI-agenten gedood bij een schietpartij. Drie andere politiemensen raakten gewond, meldt de federale politiedienst. Twee van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is volgens de FBI stabiel. De verdachte heeft zichzelf om het leven gebracht, melden lokale media. <

Gebruik AstraZeneca bij ouderen beperkt

Polen en Zweden kiezen ervoor om geen ouderen in te enten met het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca en de universiteit van Oxford. Polen vaccineert er alleen volwassenen tot zestig jaar mee en Zweden gebruikt het vaccin voorlopig niet voor 65-plussers omdat er te weinig bekend is over de werkzaamheid bij deze leeftijdsgroep. <

Weense begrafenisdienst vergeet lichaam man

Een 66-jarige man heeft twee maanden dood in zijn appartement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen gelegen omdat de gemeentelijke diensten waren ‘vergeten’ het lichaam op te halen. Het lichaam was blijven liggen ‘door een ongelukkige combinatie van omstandigheden en een communicatieprobleem', verklaarde de directeur van de begrafenisdienst. Volgens de directeur van de verantwoordelijke dienst is zoiets nog nooit gebeurd in Wenen. <

‘Philips denkt aan beursgang huishoudtak’

Medisch technologiebedrijf Philips denkt nu toch serieuzer na over een beursgang voor zijn tak die huishoudelijke apparaten als scheerapparaten en airfryers maakt. Bloomberg schrijft op basis van ingewijden dat de verkoop van het onderdeel door allerlei coronabeperkingen moeizaam verloopt. Bovendien staat de aandelenmarkt er momenteel goed voor. <

Tesla roept 135.000 auto’s terug in VS

Maker van elektrische auto’s Tesla heeft in de Verenigde Staten 135.000 auto’s teruggeroepen van de types Model S en Model X. Bij die auto’s, die tussen 2012 en 2018 zijn gebouwd, kunnen problemen ontstaan met het touchscreen waarmee vrijwel alle functies in de auto kunnen worden bediend. Volgens Tesla zijn de problemen ontstaan door de chips van Nvidia die het bedrijf voor zijn auto's gebruikte. <

Kabinet regelt verlaging huur ondernemers

Het kabinet moet ervoor zorgen dat de huur omlaag gaat van ondernemers die dicht moeten wegens de coronaregels. Het kabinet heeft hiertoe twee voorstellen aangenomen. De VVD en GroenLinks vragen het kabinet ervoor te zorgen de ‘juridische posities van huurders te versterken' om tot een huurverlaging te komen. Ook moet er een akkoord komen met banken, huurders en verhuurders. <

Schuim matras kan weer nieuwe matras worden

Door een nieuwe techniek kan het schuim uit oude matrassen weer nieuw schuim worden. In een nieuwe fabriek in Lelystad gaat recyclingsbedrijf RetourMatras die techniek toepassen. Het bedrijf werkt voor ontwikkeling van die techniek samen met afvalverwerker Renewi, Ikea’s matrassenproducent Ikano en Ikea. Sinds enkele jaren is het verplicht om matrassen te recyclen en tot nu toe werd het schuim verwerkt tot andere producten. <

Economie eurolanden kromp met 6,8 procent

De economie van de eurozone is in coronajaar 2020 met 6,8 procent gekrompen. Lockdowns tegen de verspreiding van het virus zorgden in het voorjaar nog voor de sterkste krimp ooit gemeten. Na een sterk herstel door versoepelingen na de zomer, zette in de laatste drie maanden van het jaar de neergang weer in. Het Europese statistiekbureau Eurostat meldt voor het vierde kwartaal een daling van het bruto binnenlands product van de eurolanden van 0,7 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. <

Italiaanse economie 8,9 procent gekrompen

De Italiaanse economie is in het coronajaar 2020 met 8,9 procent gekrompen. Dat maakte het Italiaanse statistiekbureau Istat bekend in een voorlopige raming. Als gevolg van de lockdowns werd bijvoorbeeld de belangrijke toeristische sector van Italië hard geraakt. <

KNVB start proef wissel bij hersenschudding

Met ingang van de komende speelronde in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie is een extra wissel toegestaan als bij een speler het vermoeden bestaat dat hij een hersenschudding heeft opgelopen. Het gaat om een proef die door de wereldvoetbalbond FIFA in gang is gezet met als doel de gezondheid van de spelers extra te beschermen. <