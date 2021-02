KNVB start proef met extra wissel bij vermoeden hersenschudding (2)

BETAALD VOETBAL

N i e u w bericht, meer informatie na 2e alinea

ZEIST (ANP) - Met ingang van de komende speelronde in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie is een extra wissel toegestaan als bij een speler het vermoeden bestaat dat hij een hersenschudding heeft opgelopen. Het gaat om een proef die door de wereldvoetbalbond FIFA in gang is gezet met als doel de gezondheid van de spelers extra te beschermen.

De extra wissel komt bovenop de vijf wissels die in de huidige situatie zijn toegestaan. In de praktijk zou een team in totaal nu dus zes keer kunnen wisselen, verdeeld over vier wisselmomenten. Als het vermoeden bestaat dat een speler een hersenschudding heeft opgelope..

