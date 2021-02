Prinses: hopelijk in 2022 Invictus Games

Prinses Margriet vindt het ontzettend jammer dat ook dit jaar de Invictus Games in Den Haag niet kunnen doorgaan, met name voor de sporters en hun familieleden. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst namens haar laten weten aan het ANP. Prinses Margriet hoopt dat het evenement in 2022 alsnog kan doorgaan. De prinses is sinds 2019 erevoorzitter van het Comité van Aanbeveling van de Haagse editie van de Invictus Games. Dat is een internationaal sportevenement voor militairen en veteranen die lichamelijk of psychisch gewond zijn geraakt. De Britse prins Harry is daarvan de initiatiefnemer en aanjager.