Oud-premier Van Agt krijgt onderscheiding

Ambassadeur Rawan Sulaiman, het hoofd van de Palestijnse vertegenwoordiging in Den Haag, overhandigde de onderscheiding. ‘Met zijn ongeëvenaarde eloquentie heeft hij met de luidste maar ook duidelijkste stem opgeroepen voor de vrijheid en waardigheid van mijn volk', zei Sulaiman. Van Agt zet zich al jaren in voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Zo is hij oprichter en erevoorzitter van The Rights Forum, een kennisorganisatie die opkomt voor de Palestijnen. <