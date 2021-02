Voor veel studenten is het een worsteling om te voldoen aan alle verwachtingen. ‘Investeer preventief in welzijn’

Bijna zeventig procent van de studenten in het hoger onderwijs lijdt onder prestatiedruk, blijkt uit onderzoek van Jolien Dopmeijer die daar vrijdag op promoveert aan de Universiteit van Amsterdam. Hogescholen en universiteiten kunnen door structureel te investeren in studentenwelzijn, een hoop ellende nu en in hun latere leven voorkomen, voorspelt ze.

Amsterdam

Het drukke leven van docent-onderzoeker Jolien Dopmeijer (38) van hogeschool Windesheim in Zwolle kwam op 21 februari 2017 abrupt tot stilstand. Ze botste met haar auto op een bus nadat ze een rood verkeerslicht had gemist. ‘Ik kwam er wonderwel goed vanaf.’ Het ongeluk zette haar aan het nadenken over haar leefstijl, waarin ze diverse ballen in de lucht hield. ‘Ik was moeder, maar had ook twee banen en was bezig met een promotie. Ik ontleende mijn identiteit aan mijn omgeving en deed er alles aan om te voldoen aan alle verwachtingen. In feite was ik heel onzeker.’ Ze zocht hulp en inmiddels heeft ze die periode kunnen afsluiten, vertelt ze. ‘Ik ben erg gegroeid.’



Jolien Dopmeijer - beeld nd

Ze besefte dat het promotieonderzoek da..

