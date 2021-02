‘We verwachten op zijn minst dat de overheid ons gaat opnemen in de vaccinatiestrategie’

Een petitie voor de Tweede Kamer om leerkrachten met voorrang tegen het coronavirus te vaccineren, nu de basisscholen maandag weer open gaan, is al bijna 30.000 maal getekend. Initiatiefneemster en leerkracht Annelie Jager is blij. ‘Wij moeten ook gehoord worden.’

Hoe kwam u op het idee een petitie te starten?

‘Onder collega’s heerste zaterdag over de aangekondigde heropening van de basisscholen een gevoel van: ‘Maar wij dan? Zijn wij als leerkrachten wel veilig?’ Daarom hebben we een petitie opgesteld om de Tweede Kamer hierop te wijzen en om 19.00 uur die avond online gezet. Dat er nu al bijna 30.000 steunbetuigingen zijn had ik niet verwacht.’

Begrijpt u de noodzaak dat het kabinet de scholen weer open wil hebben?

‘Wij snappen hoe lastig het voor ouders is om werk en thuisonderwijs te combineren. Ook hoor je geluiden over achterstanden die kinderen zouden oplopen. Daar denk ik genuanceerd over. Deze crisis treft alle kinderen in Nederland. Als er vertraging optreedt, geldt dat voor iedereen. En da..

