'Nu is de rek er wel uit'

Bussum

Bij de Stichting Voor Werkende Ouders ging de vlag uit toen bekend werd dat het basisonderwijs en de kinderopvang weer opengaan. Directeur Marjet Winsemius ziet echter dat er ook ouders zijn die zich zorgen maken of die heropening veilig is.

Hoe reageert de meerderheid van de ouders?

'Heel blij. Thuisonderwijs geven is in combinatie met werken heel zwaar gevallen. De tweede lockdown was erger dan de eerste. Uit ons onderzoek blijkt dat 10 procent van de ouders tegen een burn-out aan zit en dat 75 procent dit zwaar tot extreem zwaar vindt. Daarnaast zijn er ook ouders die zich afvragen of dit besluit juist is. Wat zijn de risico’s voor je kind, voor de grootouders, voor de omgeving? Ouders die kwetsbaar zijn, of kwetsbare ki..

