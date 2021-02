Ollongren bezoekt Urk

Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) bracht maandag een bezoek aan Urk in het kader van de rellen die hebben plaatsgevonden in het dorp. Ze werd rondgeleid door burgemeester Cees van den Bosch (r.). Op Urk probeert een 'ouderenwacht' de jongeren in bedwang te houden. Dat is een groep ouders die jongeren aanspreekt op hun gedrag. Volgens regionale krant De Stentor zei de minister dat dit initiatief ook interessant kan zijn voor andere gemeenten.

Tijdens de rellen op Urk werd vorige week zaterdag een coronateststraat in brand gestoken. Daarvoor werd maandag een 21-jarige man uit Emmeloord aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting, aldus de politie. Beelden van het in brand steken van de teststraat werden getoond in het opsporingsprogramma Bureau Flevoland. Deze uitzending in combinatie met recherchewerk leidden naar de man uit Emmeloord. De man zit vast voor verhoor. Zijn auto is in beslag genomen, om bij een mogelijke veroordeling bij te dragen aan een vergoeding voor de ontstane schade door de brand. Hij is de eerste verdachte die is opgepakt voor betrokkenheid bij het in brand steken van de teststraat. Het onderzoek loopt nog. De politie ..

