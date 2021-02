De scholen open, is dat spelen met vuur?

De basisschool en de kinderopvang weer open, terwijl daarbuiten de extra besmettelijke Britse variant rondsluipt, is dat wel veilig? Niet helemaal, zeggen experts. Maar een reeks nieuwe studies biedt toch enige hoop.

Amsterdam

Ook de medisch experts van het Outbreak Managementteam (OMT) erkennen het volmondig. Als de basisscholen en de kinderopvang volgende week de deuren weer openen, zal dat nieuwe uitbraken geven. Klassen zullen naar huis worden gestuurd. Juffen en meesters ziek worden. Familieleden besmet raken. In een situatie die toch al ‘ronduit zorgelijk’ is, geeft dat ‘een reëel risico op verdere toename van ziekenhuis- en ic-opnamen’, schrijft het OMT in zijn advies aan het kabinet.

Een beroerd uitgangspunt om de scholen toch maar weer te openen, dus eigenlijk. Al helemaal nu in ons land momenteel ‘de Britse variant’ oprukt, de extra besmettelijke virusvariant uit Kent. In de eerste week van januari was..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .