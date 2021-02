Speciale uitzending Kamerverkiezingen

Hilversum

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen komt Nieuwsuur tussen 24 februari en 12 maart met speciale uitzendingen. Centraal staan thema-afleveringen rondom de dertien grootste politieke partijen. Daarbij is de lijsttrekker te gast en komen kiezers aan het woord over hun verwachtingen en kritiek. Daarnaast maakt Nieuwsuur een speciale reportageserie ‘Buiten het Binnenhof', waarbij in het hele land kiezers worden ondervraagd over hun ervaringen met en verwachtingen van de politiek. Nieuwsuur doet niet alleen verslag van de actualiteit, maar kijkt ook naar de standpunten en achtergronden van de verschillende partijen. <