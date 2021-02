Uitreiking Gouden Loeki weer op tv

Hilversum

De uitreiking van de Gouden Loeki voor de beste tv-commercials komt dit jaar weer op tv. Omroep MAX heeft de prijsuitreiking in samenwerking met de STER ‘geadopteerd'. De aankomende editie is op 3 maart en wordt gepresenteerd door Carrie ten Napel. In 2015 viel het doek voor het jaarlijkse tv-gala in verband met bezuinigingen. Sindsdien werd de prijsuitreiking niet meer live op televisie uitgezonden. MAX zendt de show nu niet live uit. Het programma wordt vooraf opgenomen. Woensdag zijn de tien nominaties bekend, daarna kan via internet worden gestemd. <