'Zet jongerenwerkers niet in als handhavers’

Gemeenten moeten jongerenwerkers niet inzetten als handhavers tijdens rellen, en meer in jongerenwerk investeren. Daarvoor pleit Youth for Christ-directeur Bram Rebergen. ‘Preventief jongerenwerk is onontbeerlijk.’

Utrecht

Hoe heeft u gekeken naar de rellen van vorige week?

‘Met afkeer. Maar van mij als jongerenwerker wordt gevraagd net iets anders naar de situatie te kijken. Allereerst is het niet één homogene groep relschoppers. Jongeren in Rotterdam-Zuid zijn anders dan in Urk. Wel is er een kleine harde kern en een grote groep meelopers.’

Wat zijn de kenmerken van die harde kern?

‘De jongeren uit de harde kern zijn iets ouder dan het gemiddelde groepslid. Zij jagen de boel aan en nemen ook andere momenten te baat om te rellen. Zij reageren met hun gedrag niet op de lockdown, maar ze reageren om te reageren. Het is een klein deel van de groep, dat je stevig aan moet pakken. Het jongerenwerk heeft grotendeels geen grip..

