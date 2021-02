Helft van de Nederlanders weet niet waar de abortusgrens ligt

Protest van actiegroep De Bovengrondse voor het recht op abortus in Den Haag in november vorig jaar.

Veenendaal

Een representatieve groep van 518 Nederlanders vulden een vragenlijst in met stellingen en vragen over abortus. Hieruit blijkt dat 47 procent niet weet tot hoeveel weken een abortus mag, en van de ondervraagden die wel een inschatting maken komen de meesten uit op 16 weken, wat te laag is. De groep die het bij het juist eind heeft, namelijk 24 weken, bestaat uit slechts 14 procent van de ondervraagden. In totaal schat 81 procent de grens te laag in.

Met de stelling ‘het is goed dat in Nederland de mogelijkheid voor abortus aanwezig is’ is 58 procent van de respondenten het eens, 13 procent oneens en vult 29 procent neutraal in. Opmerkelijk hierbij is dat respondenten uit de leeftijdsgroep 31-40 het negatiefst staan tegenover abo..

