Stuurloze grindbakken op de Maas

EIJSDEN - Rivier de Maas blijft stijgen, zelfs meer dan verwacht. De hoogste stand wordt zondag bereikt, aldus Rijkswaterstaat. Natuurbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben verschillende natuurgebieden langs de Maas in Limburg afgesloten voor bezoekers. Dat gebeurt uit voorzorg om vee en wild in de uiterwaarden meer ruimte te bieden. ANP MARCEL VAN HOORN (beeld anp / Marcel van Hoorn)

De hoge waterstand in de rivieren zorgt voor veel overlast. Doordat de Roer tussen Roermond en de Duitse grens op verschillende plaatsen buiten haar oevers is getreden, zijn grote stukken landerijen, weilanden, wegen en fietspaden ondergelopen, met name bij Vlodrop en Sint Odiliënberg. ‘Het water is op sommige plaatsen over een oppervlak van honderden meters breed overstroomd', zei een woordvoerder van waterschap Limburg zaterdag. <

