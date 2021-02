CDA wijzigt passage programma na ophef

Den Haag

Het CDA past een stuk over grondwetsartikel 23 aan in zijn verkiezingsprogramma na ophef. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Een zin waarin de partij zei ‘de ruimte voor bijzondere scholen om zelf invulling te geven aan het onderwijs op basis van godsdienst of levensovertuiging' te beschermen was geschrapt. In de nieuwe versie van het verkiezingsprogramma staat nu dat de partij ‘de ruimte voor bijzondere scholen (om zelf invulling te geven aan het onderwijs op basis van godsdienst, levensovertuiging of pedagogische visie)' beschermt. Critici stelden dat de positie van bijzonder onderwijs niet meer veilig was bij het CDA. De partij komt hun nu tegemoet. <

