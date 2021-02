'Overheid moet een gezonder eetpatroon afdwingen'

In 2040 heeft bijna twee derde van de Nederlandse bevolking overgewicht, is de prognose. Die trend is te keren als de overheid nu eens stevig ingrijpt in ons voedingspatroon, bepleiten wetenschappers tegenover de Volkskrant. ‘De markt stuurt op ongezond, als overheid mag je dan hard tegensturen.’ Vandaag debatteert de Kamer erover.