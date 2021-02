Proef Rode Kruis met quarantainecoaches

Den Haag

Het Rode Kruis, de GGD en het ministerie van VWS beginnen vandaag een pilot met quarantainecoaches. Deze coaches, hulpverleners die ook al bijvoorbeeld bron- en contactonderzoek hebben gedaan, gaan mensen ondersteunen bij praktische of psychosociale problemen tijdens hun coronaquarantaine. Momenteel moeten veel mensen in thuisquarantaine vanwege een besmetting of contact met een besmet persoon. Zo'n periode kan echter praktische, sociale en psychische problemen met zich meebrengen. De quarantainecoach houdt contact en helpt bij het vinden van passende hulp. <