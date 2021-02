Nieuwegein

Dat meldt seniorenorganisatie KBO-PCOB, die er onderzoek naar deed onder ruim 3700 senioren.

Bijna allemaal vinden ze dat bedrijven en overheden altijd een alternatief moeten bieden voor mensen zonder internet. Senioren die geen internet gebruiken, geven in de meeste gevallen aan dat ze dat te moeilijk en te ingewikkeld vinden. Andere veelgenoemde redenen zijn de onveiligheid van internet, de te hoge leeftijd of het ontbreken van geschikte apparatuur. Een kleine groep (16 procent) zal online gaan als ze een cursus krijgen. Maar bijna de helft (48 procent) van de offline senioren geeft aan nooit te zullen internetten.

in de problemen

Ruim de helft (53 procent) van de

senioren die niet online zijn, is weleens in de problemen gekomen doordat ze geen internet hebben. Dan

waren ze bijvoorbeeld op zoek naar informatie, wilden ze bankzaken, belastingaangifte of betalingen doen, of afspraken maken met overheden of zorgverleners.

De meeste senioren die wel van het wereldwijde web gebruikmaken, doen dat vrijwel dagelijks (90 procent). Gemiddeld zijn senioren 2,5 uur per dag online. <